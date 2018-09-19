Сотрудницу петербургского метро нашли убитой в собственной квартире 

В Петербурге нашли труп 37-летней женщины со следами насильственной смерти, передает Neva.Today. Ее тело обнаружили накануне в собственной квартире на Двинской улице.
На шее женщины выявили резаные раны, которые предположительно и стали причиной ее смерти. Также медики зафиксировали черепно-мозговую травму.
В полиции установили, что погибшая работала в метрополитене кассиром-стажером.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ «Убийство». Ведется следствие. Сотрудники правоохранительных органов выясняют мотивы неизвестного злоумышленника.