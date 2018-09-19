Ещё
Сотрудницу петербургского метро нашли убитой в собственной квартире
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сотрудницу петербургского метро нашли убитой в собственной квартире 

АиФ Санкт-Петербург + ещё 1 2 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Петербурге нашли труп 37-летней женщины со следами насильственной смерти, передает Neva.Today. Ее тело обнаружили накануне в собственной квартире на Двинской улице.
На шее женщины выявили резаные раны, которые предположительно и стали причиной ее смерти. Также медики зафиксировали черепно-мозговую травму.
В полиции установили, что погибшая работала в метрополитене кассиром-стажером.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ «Убийство». Ведется следствие. Сотрудники правоохранительных органов выясняют мотивы неизвестного злоумышленника.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
В Гатчинском районе неизвестные похитили коня В Петербурге подросток потерял сознание в бассейне и чуть не утонул В Петербурге депутаты просят Полтавченко сохранить ДК Горького
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Путин направил сигнал Израилю»167
Крушение Ил-20: как Россия накажет Израиль932
ЦИК требует признать выборы в Приморье провалом59
Уроженка России рассказала об отравлении в Солсбери30
Ещё одна страна поддержала Россию по Крыму566
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:37
США отказались от обвинений РФ в новом отравлении
США В мире
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
03:14
ЦИК требует признать выборы в Приморье провалом
Политика
02:16
Stern рассказал о «смертоносном сюрпризе» Т-34
Оружие Армия
00:45
Уроженка России рассказала об отравлении в Солсбери
Происшествия
03:21
Порошенко подняли на смех из-за «нового» оружия
Армия Войска
05:14
Во Львове запретили использовать русский язык
Украина В мире
01:30
Опубликован список погибших в трагедии с Ил-20
Армия
03:45
Израиль оправдался за сбитый российский Ил-20
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение