Возбуждено уголовное дело после информации о сексуальном насилии над несовершеннолетним в Москве 

Поступила жалоба о сексуальном насилии на душевнобольного мужчину.
Столичные следователи возбудили уголовное дело после того, как стало известно о действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.
Сообщается, что организована проверка после жалобы москвича на душевнобольного брата.
— Мужчина заявил, что его брат 1986 года рождения с мая по сентябрь в квартире на Кудринской площади подвергал сексуальному насилию свою племянницу 2015 года рождения, — передает агентство городских новостей «Москва».
Уточняется, что в настоящий момент подозреваемый проходит лечение в психиатрической больнице.