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Возбуждено уголовное дело после информации о сексуальном насилии над несовершеннолетним в Москве
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Возбуждено уголовное дело после информации о сексуальном насилии над несовершеннолетним в Москве 

Вечерняя Москва + ещё 1 1 час назад
Поступила жалоба о сексуальном насилии на душевнобольного мужчину.
Столичные следователи возбудили уголовное дело после того, как стало известно о действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.
Сообщается, что организована проверка после жалобы москвича на душевнобольного брата.
— Мужчина заявил, что его брат 1986 года рождения с мая по сентябрь в квартире на Кудринской площади подвергал сексуальному насилию свою племянницу 2015 года рождения, — передает агентство городских новостей «Москва».
Уточняется, что в настоящий момент подозреваемый проходит лечение в психиатрической больнице.
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