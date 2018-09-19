Возбуждено уголовное дело после информации о сексуальном насилии над несовершеннолетним в Москве

Поступила жалоба о сексуальном насилии на душевнобольного мужчину.

Столичные следователи возбудили уголовное дело после того, как стало известно о действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.

Сообщается, что организована проверка после жалобы москвича на душевнобольного брата.

— Мужчина заявил, что его брат 1986 года рождения с мая по сентябрь в квартире на Кудринской площади подвергал сексуальному насилию свою племянницу 2015 года рождения, — передает агентство городских новостей «Москва»

Уточняется, что в настоящий момент подозреваемый проходит лечение в психиатрической больнице.