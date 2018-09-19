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В центре Москвы задержан душевнобольной мужчина, растливший трехлетнюю девочку
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В центре Москвы задержан душевнобольной мужчина, растливший трехлетнюю девочку 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Душевнобольного жителя центра Москвы задержали за сексуальное насилие над трехлетней племянницей.
Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказали в правоохранительных органах города: житель высотки на Кудринской площади сообщил полиции, что его 32-летний душевнобольной брат надругался над его трехлетней дочерью.
«Мужчина сообщил, что его брат 1986 года рождения с мая по сентябрь текущего года в квартире по указанному адресу подвергал сексуальному насилию свою племянницу 2015 года рождения. Родственник заявителя изобличен в совершении этих преступлений», — рассказали в полиции.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении ребенка, не достигнувшего 14-летнего возраста.
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