В центре Москвы задержан душевнобольной мужчина, растливший трехлетнюю девочку

Душевнобольного жителя центра Москвы задержали за сексуальное насилие над трехлетней племянницей.

«Мужчина сообщил, что его брат 1986 года рождения с мая по сентябрь текущего года в квартире по указанному адресу подвергал сексуальному насилию свою племянницу 2015 года рождения. Родственник заявителя изобличен в совершении этих преступлений», — рассказали в полиции.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении ребенка, не достигнувшего 14-летнего возраста.