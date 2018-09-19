Регионам России к 2021 году выделят 18 млрд рублей на комплексы по переработке мусора

МОСКВА , 19 сентября. / ТАСС /. Фонд развития к 2021 году планирует выделить регионам 18 млрд рублей на создание 220 мусороперерабатывающих комплексов, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

В частности, в 2020 году на эти цели намерены выделить 7 млрд рублей, а в 2021 году 11 млрд рублей.

Кроме того, в Фонде развития планируют предусмотреть средства на создание семи производственно-технических комплексов по обращению с отходами первого и второго класса опасности (чрезвычайно опасных веществ и веществ с высокой опасностью). На эти цели рассчитывают направить в ближайшие три года 7 млрд 847,7 млн рублей.

Таким образом, общие расходы на улучшение ситуации с бытовыми отходами в регионах могут составить 25 млрд 847,7 млн рублей.

Как сообщалось ранее, предельный объем Фонда развития, согласно документу, в 2019 году составит 410 млрд 726 млн 375,5 тыс. рублей, в 2020 году 591 млрд 362 млн 585,3 тыс. рублей, в 2021 — 613 млрд 92 млн 138,3 тыс. рублей.