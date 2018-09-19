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Регионам России к 2021 году выделят 18 млрд рублей на комплексы по переработке мусора
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Регионам России к 2021 году выделят 18 млрд рублей на комплексы по переработке мусора 

ТАСС + ещё 7 1 час назад
Фото: Apral.ru
МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Фонд развития к 2021 году планирует выделить регионам 18 млрд рублей на создание 220 мусороперерабатывающих комплексов, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
В частности, в 2020 году на эти цели намерены выделить 7 млрд рублей, а в 2021 году 11 млрд рублей.
Кроме того, в Фонде развития планируют предусмотреть средства на создание семи производственно-технических комплексов по обращению с отходами первого и второго класса опасности (чрезвычайно опасных веществ и веществ с высокой опасностью). На эти цели рассчитывают направить в ближайшие три года 7 млрд 847,7 млн рублей.
Таким образом, общие расходы на улучшение ситуации с бытовыми отходами в регионах могут составить 25 млрд 847,7 млн рублей.
Как сообщалось ранее, предельный объем Фонда развития, согласно документу, в 2019 году составит 410 млрд 726 млн 375,5 тыс. рублей, в 2020 году 591 млрд 362 млн 585,3 тыс. рублей, в 2021 — 613 млрд 92 млн 138,3 тыс. рублей.
Фонд развития создан Правительством РФ для запуска ключевых инфраструктурных проектов в регионах. По задумке властей туда будут направляться дополнительные заимствования в размере до 0,5% ВВП в год. Планируется, что объем этих заимствований за шесть лет составит 3,5 трлн рублей.
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