В Петербурге подросток потерял сознание в бассейне и чуть не утонул

15-летний подросток чуть не утонул в петербургском бассейне, сообщает Фонтанка.Ру . Инцидент произошел 18 сентября на территории оздоровительного комплекса «Юность» на улице Правды.

Мальчик потерял сознание, сидя на бортике, бассейна, упал в воду и начал тонуть. Другие купающиеся заметили это лишь через некоторое время и вытащили подростка из воды.

Школьник получил серьезные травмы и был доставлен в детскую городскую больницу им. Раухфуса. Его поместили в реанимацию.

Пострадавший получает всю необходимую медицинскую помощь.