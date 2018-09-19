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В Петербурге подросток потерял сознание в бассейне и чуть не утонул
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В Петербурге подросток потерял сознание в бассейне и чуть не утонул 

АиФ Санкт-Петербург + ещё 1 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
15-летний подросток чуть не утонул в петербургском бассейне, сообщает Фонтанка.Ру. Инцидент произошел 18 сентября на территории оздоровительного комплекса «Юность» на улице Правды.
Мальчик потерял сознание, сидя на бортике, бассейна, упал в воду и начал тонуть. Другие купающиеся заметили это лишь через некоторое время и вытащили подростка из воды.
Школьник получил серьезные травмы и был доставлен в детскую городскую больницу им. Раухфуса. Его поместили в реанимацию.
Пострадавший получает всю необходимую медицинскую помощь.
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