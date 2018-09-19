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Стали известны подробности убийства студента в клубе Екатеринбурга
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Стали известны подробности убийства студента в клубе Екатеринбурга 

АиФ Урал + ещё 3 19 часов назад
Фото: АиФ Урал
Студента юридического университета Екатеринбурга убили во время вечеринки в клубе «Мед». Как сообщил «АиФ-Урал» источник в вузе, в клубе проходила вечеринка Бурятского землячества, погибший молодой человек также был уроженцем Бурятии. За телом студента сегодня, в среду, 19 сентября, приехали родители. Во время конфликта ножом ранили троих студентов, один из них скончался в больнице, остальные выжили.
По факту убийства молодого человека возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Об этом рассказал «АиФ-Урал» старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга в среду, 19 сентября. Трагедия произошла в Железнодорожном районе города Екатеринбурга в ночь на 16 сентября. Личность подозреваемого установлена, сейчас его разыскивают.
Предположительно, подозреваемый является студентом Горного университета. Ссора между молодыми людьми произошла из-за девушки. По данным издания «Европейско-Азиатские новости» вечеринка проходила после празднования 100-летнего юбилея вуза, однако к самому университету она официального отношения не имеет.
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