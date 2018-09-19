Ещё
Ярошенко обвинил американские власти в воровстве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ярошенко обвинил американские власти в воровстве 

Вести.Ru + ещё 2 4 часа назад
Фото: Вести.Ru
Российский летчик Константин Ярошенко обвиняет американские власти в воровстве. Он заявил, что после ареста у него незаконно изъяли личные вещи.
Это внутренний и заграничный паспорт, водительские права, удостоверение пилота гражданской авиации, компьютер, жесткий диск и флешку с семейными фото.
Константин Ярошенко отбывает 20-летний тюремный срок в США после того, как американские власти силой вывезли его из Либерии и обвинили в том, что он якобы собирался перевозить крупную партию наркотиков.
Адвокат лётчика Алексей Тарасов добивается его перевода на Родину и возвращения личных вещей Ярошенко, сообщает «Россия 24».
Вести.Ru: последние новости
"Локомотив" стартовал в Лиге чемпионов с крупного поражения от "Галатасарая" Ресторатор в шоке: немецкий бодибилдер съел 100 порций суши Российские волейболисты уступили сербам в матче чемпионата мира
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крушение Ил-20: как Россия накажет Израиль635
Ещё одна страна поддержала Россию по Крыму487
Опубликован список погибших в трагедии с Ил-20133
Грузины вбросили нелепую версию гибели MH-17187
Порошенко подняли на смех из-за «нового» оружия71
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:37
США отказались от обвинений РФ в новом отравлении
США В мире
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
03:21
Порошенко подняли на смех из-за «нового» оружия
Армия Войска
05:14
Во Львове запретили использовать русский язык
Украина В мире
01:30
Опубликован список погибших в трагедии с Ил-20
Армия
03:45
Израиль оправдался за сбитый российский Ил-20
Армия Ближний Восток
00:46
Шойгу обрушился на Израиль после трагедии с Ил-20
Армия Ближний Восток
01:35
«Погибли, потому что боролись»: что случилось с Ту-160
Армия Катастрофы
02:28
Кремль отреагировал на крушение российского Ил-20
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение