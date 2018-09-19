Ярошенко обвинил американские власти в воровстве

Российский летчик Константин Ярошенко обвиняет американские власти в воровстве. Он заявил, что после ареста у него незаконно изъяли личные вещи.

Это внутренний и заграничный паспорт, водительские права, удостоверение пилота гражданской авиации, компьютер, жесткий диск и флешку с семейными фото.

Константин Ярошенко отбывает 20-летний тюремный срок в США после того, как американские власти силой вывезли его из Либерии и обвинили в том, что он якобы собирался перевозить крупную партию наркотиков.