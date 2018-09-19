«Известия» сообщили о непредоставлении Ярошенко медпомощи в тюрьме США

По словам Ярошенко, он обратился в санчасть тюрьмы «Данберри», поскольку ему необходимо обследование из-за проблем с желудком.

"Два месяца назад я обратился за помощью в санчасть тюрьмы по поводу проблем со здоровьем", — рассказал Ярошенко.

Он добавил, что в санчасти пообещали вызвать его, но в течение двух месяцев этого не произошло.

Ранее сообщалось, что российское генконсульство в Нью-Йорке уделяет особое внимание вопросам, связанным с условиями содержания летчика Константина Ярошенко, отбывающего наказание в США.