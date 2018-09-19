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«Известия» сообщили о непредоставлении Ярошенко медпомощи в тюрьме США
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«Известия» сообщили о непредоставлении Ярошенко медпомощи в тюрьме США 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий наказание в США, пожаловался на непредставление ему медицинской помощи. Об этом пишут "Известия".
По словам Ярошенко, он обратился в санчасть тюрьмы «Данберри», поскольку ему необходимо обследование из-за проблем с желудком.
"Два месяца назад я обратился за помощью в санчасть тюрьмы по поводу проблем со здоровьем", — рассказал Ярошенко.
Он добавил, что в санчасти пообещали вызвать его, но в течение двух месяцев этого не произошло.
Ранее сообщалось, что российское генконсульство в Нью-Йорке уделяет особое внимание вопросам, связанным с условиями содержания летчика Константина Ярошенко, отбывающего наказание в США.
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