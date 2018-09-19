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СМИ: полиция Эдмонтона задержала мужчину, напавшего на людей с ножом
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СМИ: полиция Эдмонтона задержала мужчину, напавшего на людей с ножом 

ТАСС 37 минут назад
ОТТАВА, 19 сентября. /ТАСС/. Полиция Эдмонтона (провинция Альберта) задержала мужчину, который без каких-либо видимых причин совершил серию нападений с ножом на прохожих. Об этом во вторник сообщил телеканал CTV.
Первое нападение 24-летний задержанный, чье имя не разглашается, совершил на станции легкого метро на западе города, нанеся несколько ударов ножом в грудь 19-летнему мужчине. Пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.
Позже задержанный атаковал одного из сотрудников небольшого магазина, расположенного недалеко от станции. Пострадал ли этот сотрудник, пока не сообщается.
Затем нападавший запрыгнул в припаркованную рядом машину, в которой находилась женщина. Ей удалось быстро покинуть автомобиль, после чего мужчина на нем скрылся. Спустя короткое время он был задержан полицией.
Выясняются мотивы нападений, задержанный взят под стражу. Другой информации пока не поступало.
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