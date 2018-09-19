Лётчик Ярошенко обвинил спецслужбы США в воровстве

Российский лётчик Константин Ярошенко , приговорённый в США к 20 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков, собирается через суд вернуть изъятые у него при аресте личные вещи. По его словам, во время задержания представители американских спецслужб отобрали у него паспорт, водительское удостоверение, компьютер и флеш-накопитель с семейными фотографиями.

«У меня украли деньги и вещи, но прокуратура заявляет, что якобы не знает, где они. Поэтому в ближайшее время адвокат подаст в суд», — сообщил россиянин.

Пилот отметил, что «помимо лжи и фабрикации, американская прокуратура и управление по борьбе с наркотиками занимаются еще и воровством».

Константин Ярошенко был похищен американскими спецслужбами в Либерии и переправлен в CША в мае 2010 года.

Ранее News.ru писал о том, что вопрос об экстрадиции на родину российского лётчика может быть рассмотрен в апреле 2019 года. Состояние здоровья россиянина в американской колонии резко ухудшилось.