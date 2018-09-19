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Лётчик Ярошенко обвинил спецслужбы США в воровстве
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Лётчик Ярошенко обвинил спецслужбы США в воровстве 

News.ru 5 часов назад
Фото: News.ru
Российский лётчик Константин Ярошенко, приговорённый в США к 20 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков, собирается через суд вернуть изъятые у него при аресте личные вещи. По его словам, во время задержания представители американских спецслужб отобрали у него паспорт, водительское удостоверение, компьютер и флеш-накопитель с семейными фотографиями.
В интервью газете «Известия» Ярошенко рассказал, что его адвокат Алексей Тарасов будет добиваться возврата его личных вещей.
«У меня украли деньги и вещи, но прокуратура заявляет, что якобы не знает, где они. Поэтому в ближайшее время адвокат подаст в суд», — сообщил россиянин.
Пилот отметил, что «помимо лжи и фабрикации, американская прокуратура и управление по борьбе с наркотиками занимаются еще и воровством».
Константин Ярошенко был похищен американскими спецслужбами в Либерии и переправлен в CША в мае 2010 года.
Ранее News.ru писал о том, что вопрос об экстрадиции на родину российского лётчика может быть рассмотрен в апреле 2019 года. Состояние здоровья россиянина в американской колонии резко ухудшилось.
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