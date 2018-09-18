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Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусами под Воронежем
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Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусами под Воронежем 

РИА Новости + ещё 34 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЯРОСЛАВЛЬ, 18 сен — РИА Новости. Состояние шести пострадавших при столкновении двух автобусов в Воронежской области оценивается как тяжелое, сообщила РИА Новости пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Оксана Козлова.
"По состоянию на 22.30 в результате ДТП с участием двух автобусов на трассе М4 Дон 525 километр в Новоусманском районе Воронежской области пострадали 23 человека. Из них четыре погибли на месте происшествия, 19 человек эвакуированы в медорганизации (из них шесть тяжелых)", — сказала собеседница агентства.
Для оказания медпомощи пострадавшим задействовано 15 бригад «скорой помощи». К приему пострадавших готовы все хирургические стационары области, отметила Козлова. Всего в обоих автобусах находились 24 человека, детей не было, сообщила она.
Ранее представитель Центрального регионального центра МЧС РФ сообщил РИА Новости, что при столкновении автобусов погибли пять человек, еще 20 пострадали.
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