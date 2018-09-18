Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусами под Воронежем

"По состоянию на 22.30 в результате ДТП с участием двух автобусов на трассе М4 Дон 525 километр в Новоусманском районе Воронежской области пострадали 23 человека. Из них четыре погибли на месте происшествия, 19 человек эвакуированы в медорганизации (из них шесть тяжелых)", — сказала собеседница агентства.

Для оказания медпомощи пострадавшим задействовано 15 бригад «скорой помощи». К приему пострадавших готовы все хирургические стационары области, отметила Козлова. Всего в обоих автобусах находились 24 человека, детей не было, сообщила она.