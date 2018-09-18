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Суд оставил в силе приговор виновнику смертельного ДТП с семью погибшими под Гвардейском
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Суд оставил в силе приговор виновнику смертельного ДТП с семью погибшими под Гвардейском 

Клопс.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Клопс.Ru
Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.
Приговор от 6 июля обжаловали адвокаты водителя внедорожника. Суд апелляционной инстанции посчитал назначенное ранее наказание справедливым и обоснованным. Ранее водителя Mercedes приговорили к 4 годам 7 месяцам колонии общего режима и лишению прав сроком на 3 года.
Напомним, 22 сентября на трассе А-229 Калининград — Черняховск — Нестеров внедорожник Mercedes врезался в маршрутное такси. В ДТП погибли семь человек ещё шесть получили серьёзные травмы. Суд вынес приговор водителю внедорожника 6 июля, отнеся к смягчющим обстоятельствам явку с повинной и признание вины. Однако ранее сообщалось, что мужчина не раскаялся.
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