Суд оставил в силе приговор виновнику смертельного ДТП с семью погибшими под Гвардейском

Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.

Приговор от 6 июля обжаловали адвокаты водителя внедорожника. Суд апелляционной инстанции посчитал назначенное ранее наказание справедливым и обоснованным. Ранее водителя Mercedes приговорили к 4 годам 7 месяцам колонии общего режима и лишению прав сроком на 3 года.

Напомним, 22 сентября на трассе А-229 Калининград — Черняховск — Нестеров внедорожник Mercedes врезался в маршрутное такси. В ДТП погибли семь человек ещё шесть получили серьёзные травмы. Суд вынес приговор водителю внедорожника 6 июля, отнеся к смягчющим обстоятельствам явку с повинной и признание вины. Однако ранее сообщалось, что мужчина не раскаялся.