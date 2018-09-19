Эмир Катара сменил главу госфонда, владеющего акциями «Роснефти»

ДОХА , 19 сен — ПРАЙМ. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани в среду выпустил указ о назначении нового главы суверенного фонда Катара QIA, бывший исполнительный директор стал госминистром, сообщило Катарское агентство новостей QNA.

По информации агентства, на должность исполнительного директора QIA назначен бывший руководитель управления катарских музеев Мансур Ибрагим аль-Махмуд.

Прежний глава фонда Абдалла бен Мухаммед бен Сауд Аль Тани стал госминистром.

QIA является третьим крупнейшим акционером "Роснефти" , которому после покупки акций у консорциума швейцарского трейдера Glencore и самого QIA принадлежат почти 19% бумаг российской компании.

Консорциум QIA и швейцарского сырьевого трейдера Glencore в 2016 году купил 19,5% акций «Роснефти » в ходе приватизационной сделки, а в 2017 году объявил о продаже 14,16% акций из этого пакета китайской CEFC. Сумма сделки оценивалась в 9,1 миллиарда долларов. Как ожидалось, после ее закрытия доля Glencore могла составить 0,5%, QIA — 4,7%.

Однако в начале мая Glencore сообщил, что консорциум уведомил китайскую CEFC о расторжении соглашения. Швейцарский трейдер отмечал, что они с QIA расформировывают консорциум, а по завершении сделки QIA будет владеть 18,93% акций «Роснефти», Glencore — 0,57%. Сообщалось, что в результате сделки Glencore должен получить около 3,7 миллиарда евро.