Ещё
Эмир Катара сменил главу госфонда, владеющего акциями «Роснефти»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эмир Катара сменил главу госфонда, владеющего акциями «Роснефти» 

Прайм + ещё 2 58 минут назад
ДОХА, 19 сен — ПРАЙМ. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани в среду выпустил указ о назначении нового главы суверенного фонда Катара QIA, бывший исполнительный директор стал госминистром, сообщило Катарское агентство новостей QNA.
По информации агентства, на должность исполнительного директора QIA назначен бывший руководитель управления катарских музеев Мансур Ибрагим аль-Махмуд.
Прежний глава фонда Абдалла бен Мухаммед бен Сауд Аль Тани стал госминистром.
QIA является третьим крупнейшим акционером "Роснефти", которому после покупки акций у консорциума швейцарского трейдера Glencore и самого QIA принадлежат почти 19% бумаг российской компании.
Консорциум QIA и швейцарского сырьевого трейдера Glencore в 2016 году купил 19,5% акций «Роснефти » в ходе приватизационной сделки, а в 2017 году объявил о продаже 14,16% акций из этого пакета китайской CEFC. Сумма сделки оценивалась в 9,1 миллиарда долларов. Как ожидалось, после ее закрытия доля Glencore могла составить 0,5%, QIA — 4,7%.
Однако в начале мая Glencore сообщил, что консорциум уведомил китайскую CEFC о расторжении соглашения. Швейцарский трейдер отмечал, что они с QIA расформировывают консорциум, а по завершении сделки QIA будет владеть 18,93% акций «Роснефти», Glencore — 0,57%. Сообщалось, что в результате сделки Glencore должен получить около 3,7 миллиарда евро.
Прайм: последние новости
Рубль вечером ощутимо растет, обновляя локальные максимумы к доллару и евро ЕК готова закрыть дело против Apple после того как компания компенсировала налоги Ирландии ОБЗОР: В Египте задаются вопросом о сроках возвращения чартеров из России на Красное море
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Сети затравили мать погибшего военного с Ил-20532
Бандитская Россия: вернется ли страна в «лихие 90-е»94
Как живет отравившаяся в Солсбери россиянка29
Тест: Угадайте советскую республику17
«Путин направил сигнал Израилю»328
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:37
США отказались от обвинений РФ в новом отравлении
США В мире
01:17
Как живет отравившаяся в Солсбери россиянка
В мире Статьи
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
03:31
Бандитская Россия: вернется ли страна в «лихие 90-е»
Криминал Статьи
08:23
В Сети затравили мать погибшего военного с Ил-20
Общество
01:00
Настоящий голос Бузовой шокировал фанатов
Шоу-бизнес
01:30
«Путин направил сигнал Израилю»
Политика
03:13
Песков раскрыл отношение Путина к скандалу на выборах
Политика
03:14
ЦИК требует признать выборы в Приморье провалом
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение