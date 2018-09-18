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Гончаренко про травму Магнуссона: «Рекомендовали поберечь себя в сборной, он не послушал ЦСКА»
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Гончаренко про травму Магнуссона: «Рекомендовали поберечь себя в сборной, он не послушал ЦСКА» 

SPORT24.ru + ещё 3 2 часа назад
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал про травмы Абеля Эрнандеса и Хердура Магнуссона. Оба выбыли из строя после матча с «Уфой» и не сыграют в Лиге чемпионов с «Викторией».
«Травмы Эрнандеса и Магнуссона — следствия искусственного поля? Здесь много факторов. Они не проходили с нами полноценную подготовку. Абель пришел позже. Мы рекомендовали Хердуру поберечь себя в сборной, но он, к сожалению, нас не послушал. А то, что случилось с Эрнандесом — такое бывает», — передает слова Гончаренко корреспондент Sport24 Павел Гуревич.
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