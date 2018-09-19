Более 30 тыс. кустов хосты высадили в Москве в 2018 г.

Более 30 тыс. кустов хосты высадили в Москве в 2018 г. Об этом сообщил журналистам и.о. заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В этом году для украшения Москвы комплекс городского хозяйства высадил более 30 тыс. кустов хосты», — сказал П. Бирюков.

Как пояснили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы, хосты — долгожители среди многолетников.

«Их кусты с возрастом становятся пышнее и красивее и сохраняют декоративность более 10-15 лет. Бело— и желто-зеленые, белоокаймленные, желтые и даже голубые хосты отлично чувствуют себя с мая по октябрь на улицах столицы. Хосты легко выращивать, это растение неприхотливо, нетребовательно к месту произрастания: отличается редкой теневыносливостью, но при этом прекрасно себя чувствует и на открытых солнечных участках», — уточняется в сообщении.

В природе хоста встречается только в Японии, Корее, Китае и на Дальнем Востоке.