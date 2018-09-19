Дети из района Люблино победили на региональном этапе всероссийских спортивных игр

Воспитанники школы № 2121 из района Люблино стали победителями регионального этапа первых Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.

— Дети занимаются в клубе «Доброволец», который действует при школе. Следующим этапом станут важные и ответственные соревнования, которые будут проходить в рамках всероссийского финала в Челябинске, — сказал сотрудник школы.

Отметим, что финал Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов будет проходить с 8 по 12 октября. (ео)