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Дети из района Люблино победили на региональном этапе всероссийских спортивных игр
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Дети из района Люблино победили на региональном этапе всероссийских спортивных игр 

Управа района Люблино + ещё 1 13 часов назад
Фото: Управа района Люблино
Воспитанники школы № 2121 из района Люблино стали победителями регионального этапа первых Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.
— Дети занимаются в клубе «Доброволец», который действует при школе. Следующим этапом станут важные и ответственные соревнования, которые будут проходить в рамках всероссийского финала в Челябинске, — сказал сотрудник школы.
Отметим, что финал Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов будет проходить с 8 по 12 октября. (ео)
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