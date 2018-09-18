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В Городце задержали подозреваемого в убийстве соседа по общежитию
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В Городце задержали подозреваемого в убийстве соседа по общежитию 

Vgoroden.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
50-летний житель Городца задержан по подозрению в убийстве, совершенном день назад. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.
Согласно информации, в минувший понедельник, 17 сентября, в одном из домов на улице Ульянова в Городце произошло убийство — тело 58-летнего мужчины нашли с множественными ножевыми ранениями. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 105 часть 1 УК РФ «Убийство».
Вскоре правоохранители задержали подозреваемого — им оказался 50-летний сосед погибшего. По предварительной версии, в тот день между мужчинами произошел конфликт из-за того, что погибший обозвал мать подозреваемого. В ответ на это, оскорбленный сосед взял нож и несколько раз вонзил его в тело обидчика.
Отметим, что задержанный нигде не работает и имеет судимость за совершение имущественных преступлений.
Напомним, нижегородец поплатился жизнью за ремонт своего сотового телефона.
Ранее мы писали о том, как в Нижнем Новгороде 26-летний мужчина зарезал бывшую жену.
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