В Городце задержали подозреваемого в убийстве соседа по общежитию

50-летний житель Городца задержан по подозрению в убийстве, совершенном день назад. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, в минувший понедельник, 17 сентября, в одном из домов на улице Ульянова в Городце произошло убийство — тело 58-летнего мужчины нашли с множественными ножевыми ранениями. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 105 часть 1 УК РФ «Убийство».

Вскоре правоохранители задержали подозреваемого — им оказался 50-летний сосед погибшего. По предварительной версии, в тот день между мужчинами произошел конфликт из-за того, что погибший обозвал мать подозреваемого. В ответ на это, оскорбленный сосед взял нож и несколько раз вонзил его в тело обидчика.

Отметим, что задержанный нигде не работает и имеет судимость за совершение имущественных преступлений.

Напомним, нижегородец поплатился жизнью за ремонт своего сотового телефона.

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