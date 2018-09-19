Сборная России по волейболу уступила Сербии в матче группового этапа ЧМ

Мужская сборная России по волейболу уступила команде Сербии в своем пятом матче группового этапа на чемпионате мира, сообщает ТАСС

Матч продолжался пять сетов и завершился со счетом 3:2 в пользу сербских спортсменов.

После первого группового этапа в активе сборной России три победы в пяти матчах, команда Сергея Шляпникова заняла третье место в турнирной таблице группы C. Сборная сыграет во втором раунде турнира., по правилам выходят четыре команды из шести.

Чемпионат мира завершится 30 сентября. Отмечается, что российская команда никогда не одерживала победу на мировых первенствах.

Ранее российские волейболисты обыграли Камерун и вышли во второй раунд ЧМ.