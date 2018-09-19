ЧМ по волейболу. Интервью с игроком сборной России Максимом Михайловым

Максим Михайлов подвёл неутешительные итоги матча с Сербией . Сборная России будет выявлять свои слабости и обращать их в силу.

В своём заключительном матче на первом групповом этапе чемпионата мира по волейболу сборная России уступила команде Сербии. Уступила крайне обидно, почти в каждой партии создавая себе хороший задел и потом его теряя.

Поражение от Сербии позволило сборной России выйти во второй раунд турнира с третьего места, но значительно уменьшило шансы добраться до медалей чемпионата. Теперь у сборной России не осталось права на ошибку.

Максим Михайлов после трудного матча нашёл в себе силы рассказать «Чемпионату», что пошло не так в матче с Сербией, и оценить дальнейшие перспективы сборной России. — Максим, первые эмоции после поражения от сербов схлынули. Что сейчас на душе? — Опустошение из-за того, что ничего не получается. Причём ни у отдельных игроков, ни у команды в целом. Конечно, мы сильно переживаем из-за этого. Знаем, что за нами следит страна, что болельщики ждут только побед. Но, к сожалению, имеем, что имеем. Будем двигаться дальше — впереди у нас второй групповой этап. — Вчера сборная России в четырёх партиях из пяти имела солидное преимущество, но теряла его. В трёх случаях это привело к проигрышу сета. В чём же дело? — Думаю, что в этом и состоит наша главная проблема: в матчах с американцами и сербами мы можем упустить преимущество в пять очков. Наверное, нет той уверенности, того заряда, которые нужны, чтобы бороться в каждом розыгрыше и не подпускать соперника, сохраняя своё преимущество.

— Как команда настраивалась на матч с сербами? — Как и на предыдущие игры. В первую очередь внимательно разбирали соперника. А также внутри себя настраивались на победу. На чемпионате мира нет различий, играем мы против Сербии или Австралии. На каждую игру мы настраиваемся максимально. — Есть ли у команды запас, который можно реализовать на втором групповом этапе? — Безусловно, команда не показывает той игры, которую от неё ждали. Которую мы сами от себя ждали. Мы очень хотим прибавить и рассчитываем, что на втором этапе результаты будут лучше.

— Что нужно сделать команде, чтобы прибавить? — Нельзя полагаться на авось. Нужно обязательно разобрать свою игру, выявить ошибки. А потом думать, как максимально использовать свой потенциал и те шансы, которые представятся нам в следующих матчах. — Сборная России приехала на чемпионат мира, будучи победителем Лиги наций и чемпионом Европы. Не давил ли на команду статус фаворита? — Трудно сказать. Может и давил. Факт в том, что команда не показала своих возможностей, а из-за чего это произошло: корона ли давила или игроки просто функционально не готовы — об этом никто не знает. Знали бы, таких ошибок не допускали.

— То есть нельзя утверждать, что команда хорошо готова функционально? — У нас многие люди по ходу подготовки выбывали, поэтому все на разных уровнях находятся. Немного некомфортно, когда один игрок провёл с тобой три-четыре тренировки, а другой тренировался всё время. Но это не оправдание. Это очевидный факт, который мы должны принять и использовать в предстоящих матчах, чтобы сплотиться и показать лучший результат. — Отсутствие Вольвича на площадке в матче с Сербией — это проблемы со здоровьем или тренерское решение? — Со здоровьем у него всё в порядке. Наверное, тренерское решение, но точно сказать не могу. — Есть точка зрения, что, заняв третье место в группе, Россия избежала более сложных соперников на втором групповом этапе — Польшу, Францию. Согласны? — Я не соглашусь. При имеющемся формате турнира на втором групповом этапе сохраняются очки, заработанные на первом. А мы в матче с Сербией их потеряли. Если бы очки не сохранялись, то мы бы действительно получили выгоду. Но сейчас наша задача только осложнилась. Тот факт, что мы играем с Нидерландами и Финляндией, не делает наш турнирный путь проще, поскольку у нас всего четыре очка. — Что можете сказать о соперниках сборной России по группе на втором этапе? — Италия — это главный фаворит, к тому же она играет дома. Пожалуй, это сейчас лучшая команда на чемпионате мира. Нидерланды — это команда-сюрприз, тёмная лошадка, показавшая равную игру с Бразилией, Францией и Канадой. Мы пока не просматривали её, но, думаю, она выигрывала не просто так. А Финляндия — это крепкий середняк с хорошим подбором игроков и классным тренером. Настраиваться на них, безусловно, нужно максимально. — Сборная России ещё может переломить ход этого чемпионата мира в свою пользу? — Мы будем делать всё возможное. Туристов у нас в команде нет, все хотят побеждать. А хватит ли этого желания, покажут ближайшие игры.