Экс-мэр Хабаровска Соколов согласился работать в правительстве края

По итогам голосования 9 сентября на выборах главы Хабаровска победил вице-мэр единоросс Сергей Кравчук , он сменит Соколова, который был градоначальником 18 лет и переизбирался четыре раза, в том числе в 2013 году во время масштабного наводнения на Амуре. На выборах губернатора Шпорт получил 35,62% голосов, 0,19% уступив депутату Госдумы от ЛДПР Сергею Фургалу . Повторное голосование назначено на 23 сентября.

"Мы будем перестраивать правительство, будем менять. Я пригласил на работу в нашу команду Александра Николаевича Соколова, так как он уже переизбрался, он не мэр. Он согласился прийти поработать в правительстве. У него большой опыт. Будем вместе смотреть, работать над тем, как сформировать правильную команду", — сказал Шпорт.

Он отметил, что приглашает «все здоровые силы», которые предлагали свои программы по улучшению жизни граждан, работать в правительстве.

Шпорт сообщил, что по результатам первого тура выборов были приняты некоторые меры по реорганизации команды. Так, освобожден от должности глава комитета рыбного хозяйства, который не смог организовать работу во время путины.

Ранее Шпорт предложил Фургалу «перейти работать в правительство на должность первого заместителя и вместе работать над тем, чтобы вместе реализовывать обещания». Фургал ответил, что принимает его предложение, готов «закатать рукава и сделать все для улучшения жизни жителей края». Позже он сообщил РИА Новости, что не отказывается от второго тура, несмотря на согласие работать совместно со Шпортом.