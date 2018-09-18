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Стало известно, кто управлял потерпевшим крушение Ил-20
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Стало известно, кто управлял потерпевшим крушение Ил-20 

Вечерняя Москва + ещё 1 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Ранее стало известно, что самолет Ил-20 потерпел крушение.
Инцидент произошел одновременно с авианалетом Израиля на сирийскую провинцию Латакию.
Сообщается, что летчики израильских истребителей подставили Ил-20 под удар средств ПВО Сирии. Самолет был сбит ракетой комплекса С-200.
В результате крушения погибли 15 человек.
Ранее в СМИ появилась информация, что управлял самолетом летчик Юрий Засикан.
— Я командир части, к которой приписан самолет. Управлял не я, мой заместитель. Остальное — пока без комментариев, — отметил Юрий Засикян в комментарии Телеканалу «360».
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