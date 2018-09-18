Стало известно, кто управлял потерпевшим крушение Ил-20

Ранее стало известно, что самолет Ил-20 потерпел крушение.

Инцидент произошел одновременно с авианалетом Израиля на сирийскую провинцию Латакию.

Сообщается, что летчики израильских истребителей подставили Ил-20 под удар средств ПВО Сирии. Самолет был сбит ракетой комплекса С-200.

В результате крушения погибли 15 человек.

Ранее в СМИ появилась информация, что управлял самолетом летчик Юрий Засикан.

— Я командир части, к которой приписан самолет. Управлял не я, мой заместитель. Остальное — пока без комментариев, — отметил Юрий Засикян в комментарии Телеканалу «360».