В Волгограде встретят осень чаем из самовара с баранками и плясками

Волгоградцев приглашают 22 сентября в Комсомольский сад на чай с баранками и хороводами.

Как сообщают организаторы, в этот день в парке пройдут Осенины — праздник урожая и угощения, посвященный Рождеству Пресвятой Богородицы. В этот день на Руси завершали полевые работы. Пресвятую Богородицу благодари за урожай. Кроме того, люди встречали осень.

В Комсомольском саду можно будет поводить хороводы и ручеёк, послушать концерт, поучаствовать в мастер-классах, боях на мешках и мягких копьях, ленточной карусели, пройти квест, поиграть в «Мафию» на «пеньках» и в «Твистер», потанцевать, попить чай.

Мероприятие начнется в 14:30 на Круглой площади Комсомольского сада. Вход для всех свободный.

Справки по телефону +7 (902) 363-30-83.