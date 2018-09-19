Ещё
В Волгограде встретят осень чаем из самовара с баранками и плясками
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Волгограде встретят осень чаем из самовара с баранками и плясками 

АиФ Волгоград + ещё 2 57 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
Волгоградцев приглашают 22 сентября в Комсомольский сад на чай с баранками и хороводами.
Как сообщают организаторы, в этот день в парке пройдут Осенины — праздник урожая и угощения, посвященный Рождеству Пресвятой Богородицы. В этот день на Руси завершали полевые работы. Пресвятую Богородицу благодари за урожай. Кроме того, люди встречали осень.
В Комсомольском саду можно будет поводить хороводы и ручеёк, послушать концерт, поучаствовать в мастер-классах, боях на мешках и мягких копьях, ленточной карусели, пройти квест, поиграть в «Мафию» на «пеньках» и в «Твистер», потанцевать, попить чай.
Мероприятие начнется в 14:30 на Круглой площади Комсомольского сада. Вход для всех свободный.
Справки по телефону +7 (902) 363-30-83.
АиФ Волгоград: последние новости
В Дзержинском районе Волгограда отключат газ 20 сентября В Краснооктябрьском районе Волгограда новая котельная заработает в октябре Домик на озере. В Волгограде частный дом строят прямо в городском парке
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Путин направил сигнал Израилю»151
Крушение Ил-20: как Россия накажет Израиль929
ЦИК требует признать выборы в Приморье провалом60
Уроженка России рассказала об отравлении в Солсбери28
Ещё одна страна поддержала Россию по Крыму562
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:37
США отказались от обвинений РФ в новом отравлении
США В мире
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
03:14
ЦИК требует признать выборы в Приморье провалом
Политика
02:16
Stern рассказал о «смертоносном сюрпризе» Т-34
Оружие Армия
00:45
Уроженка России рассказала об отравлении в Солсбери
Происшествия
03:21
Порошенко подняли на смех из-за «нового» оружия
Армия Войска
05:14
Во Львове запретили использовать русский язык
Украина В мире
01:30
Опубликован список погибших в трагедии с Ил-20
Армия
03:45
Израиль оправдался за сбитый российский Ил-20
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение