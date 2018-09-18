Ещё
У жителя Петрозаводска похитили иномарку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У жителя Петрозаводска похитили иномарку 

Карельские вести + ещё 1 1 час назад
Фото: Карельские вести
Предположительно, автомобиль украл 19-летний юноша.
В полицию Петрозаводска обратился мужчина с сообщением о хищении автомобиля. Заявитель рассказал, что иномарка была не на ходу и он оставил ее на неохраняемой территории вблизи автосервиса на улице Ригачина. Решив заняться ремонтом машины, он не обнаружил ее на месте. Ущерб составил 150 000 рублей.
В результате работы по преступлению сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. 19-летний юноша, живущий случайными заработками, дал явку с повинной. Молодой человек рассказал, что проник в автомобиль, повредив дверной замок, затем частично разобрал рулевую колонку и освободил руль от блокировки. Для буксировки автомобиля в ближайший пункт приема металла он вызвал такси, сказав водителю, что машина принадлежит ему.
В отношении ранее судимого петрозаводчанина возбуждено уголовное дело. Устанавливается его причастность к совершению аналогичных преступлений.
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
Пугачева и Галкин подарили детям на пятилетие зоопарк Над Средиземным морем пропал российский самолет с 14 военными Пассажирские поезда на батарейках запустят в Австрии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шойгу обрушился на Израиль после трагедии с Ил-20410
«Погибли, потому что боролись»: что случилось с Ту-16024
Кремль отреагировал на крушение российского Ил-20768
На борту Ил-20 произошел «критический инцидент»306
«Минута до атаки»: Израиль уведомил РФ об операции301
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:37
США отказались от обвинений РФ в новом отравлении
США В мире
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
00:46
Шойгу обрушился на Израиль после трагедии с Ил-20
Армия Ближний Восток
01:35
«Погибли, потому что боролись»: что случилось с Ту-160
Армия Катастрофы
02:28
Кремль отреагировал на крушение российского Ил-20
Политика Общество
00:59
Соловьев раскрыл причину нашумевшей ссоры
Общество
01:47
«Минута до атаки»: Израиль уведомил РФ об операции
Армия Ближний Восток
00:33
Нападение на полицейских с топором попало на видео
Происшествия
02:37
На борту Ил-20 произошел «критический инцидент»
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение