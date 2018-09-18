У жителя Петрозаводска похитили иномарку

Предположительно, автомобиль украл 19-летний юноша.

В полицию Петрозаводска обратился мужчина с сообщением о хищении автомобиля. Заявитель рассказал, что иномарка была не на ходу и он оставил ее на неохраняемой территории вблизи автосервиса на улице Ригачина. Решив заняться ремонтом машины, он не обнаружил ее на месте. Ущерб составил 150 000 рублей.

В результате работы по преступлению сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. 19-летний юноша, живущий случайными заработками, дал явку с повинной. Молодой человек рассказал, что проник в автомобиль, повредив дверной замок, затем частично разобрал рулевую колонку и освободил руль от блокировки. Для буксировки автомобиля в ближайший пункт приема металла он вызвал такси, сказав водителю, что машина принадлежит ему.

В отношении ранее судимого петрозаводчанина возбуждено уголовное дело. Устанавливается его причастность к совершению аналогичных преступлений.