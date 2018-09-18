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Задержан 18-летний житель Рузы по подозрению в убийстве отчима
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Задержан 18-летний житель Рузы по подозрению в убийстве отчима 

Агентство «Москва» 1 час назад
Задержан подозреваемый в убийстве отчима в Рузском районе Московской области. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в ГСУ Следственного комитета (СК) РФ по региону.
«В понедельник, 17 сентября, в пос. Тучково Рузского района в своей квартире с двумя ножевыми ранениями брюшной полости обнаружено тело 39-летнего мужчины. По данному факту следственным отделом по городу Руза возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий удалось установить и задержать подозреваемого в совершении убийства. Им оказался 18-летний пасынок убитого», — рассказали в ведомстве.
На допросе подозреваемый заявил, что убил отчима в ссоре на почве внезапно возникших неприязненных отношений. Молодой человек уже дал признательные показания и рассказал обо всех обстоятельствах преступления.
В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте задержанного, добавили в СК.
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