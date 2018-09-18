На КАД серьезная авария, перекрыты две полосы движения

На 114-и км КАД проищошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, два грузовика и две легковых машины столкнулись сегодня утром, около 10:50, сообщает «78.ru».

В результате аварии закрыто движение по двум полосам в районе развязки с проспектом Культуры.

Известно, что один из грузовиков перевозил цементно-песчаную смесь в мешках, груз рассыпался по трассе.

Пришлось перекрыть 2 полосы движения из трех.

Для проезда доступна только одна полоса, на кольцевой скопилась пробка протяженностью 4 км.

По предварительной информации, в ДТП погиб водитель одного из грузовиков.