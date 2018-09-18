Следователи выясняют обстоятельства убийства иностранца в Московской области 

Начаты поиски лиц, причастных к убийству возле поворота на Электрогорск.
Следственный комитет по Московской области начал проверку в связи с происшествием в Павлово-Посадском районе.
Установлено, что убит иностранный гражданин.
— 17 сентября случайный свидетель заявил о том, что около поворота на город Электрогорск на обочине дороги машине находятся два иностранца, — говорится на официальном сайте СК РФ.
Так, в транспортном средстве найдены тело 30-летнего мужчины с ножевым ранением шеи и его 32-летний соотечественник.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».