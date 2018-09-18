В Подмосковье расследуют убийство гражданина иностранного государства

17 сентября недалеко от поворота с Горьковского шоссе на город Электрогорск , случайным свидетелем в припаркованном автомобиле было обнаружено тело 30-летнего гражданина иностранного государства в крови, рядом с ним в машине находился его соотечественник. Об этом изданию «Вести Подмосковья» сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

Следственным отделом по городу Павловский Посад возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Тело 30-летнего иностранного гражданина было обнаружено с ножевым ранением шеи, — сообщают в ведомстве.

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.