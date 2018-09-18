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В Подмосковье расследуют убийство гражданина иностранного государства
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В Подмосковье расследуют убийство гражданина иностранного государства 

Вести Подмосковья 37 минут назад
17 сентября недалеко от поворота с Горьковского шоссе на город Электрогорск, случайным свидетелем в припаркованном автомобиле было обнаружено тело 30-летнего гражданина иностранного государства в крови, рядом с ним в машине находился его соотечественник. Об этом изданию «Вести Подмосковья» сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.
Следственным отделом по городу Павловский Посад возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Тело 30-летнего иностранного гражданина было обнаружено с ножевым ранением шеи, — сообщают в ведомстве.
Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.
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