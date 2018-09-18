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Минобороны показало видео тушения пожаров под Оренбургом самолетами ВКС РФ
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Минобороны показало видео тушения пожаров под Оренбургом самолетами ВКС РФ 

ТК «Звезда» + ещё 3 6 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Два самолета Ил-76 сбросили более 125 тонн воды на территорию, охваченную огнем.
Минобороны России опубликовало кадры тушения крупного степного пожара в Оренбургской области с помощью самолетов Ил-76 оренбургского соединения ВТА.
Экипажи самолетов за вылет сбрасывали на очаги огня из выливного авиационного прибора почти по 42 тонны воды.
Всего за 17 сентября летчики военно-транспортной авиации ВКС РФ выполнили три вылета для тушения крупного степного пожара, сообщили в ведомстве.
Во время вылетов было сброшено более 125 тонн воды на территорию, охваченную огнем около села Рысаево Медногорского района.
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