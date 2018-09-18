Минобороны показало видео тушения пожаров под Оренбургом самолетами ВКС РФ

Два самолета Ил-76 сбросили более 125 тонн воды на территорию, охваченную огнем.

Экипажи самолетов за вылет сбрасывали на очаги огня из выливного авиационного прибора почти по 42 тонны воды.

Всего за 17 сентября летчики военно-транспортной авиации ВКС РФ выполнили три вылета для тушения крупного степного пожара, сообщили в ведомстве.

Во время вылетов было сброшено более 125 тонн воды на территорию, охваченную огнем около села Рысаево Медногорского района.