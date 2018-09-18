На берегу пруда под Тамбовом рыбаки нашли мертвого мужчину

Поскольку смерть мужчины была насильственной, правоохранители задержали 30-летнего подозреваемого. По их версии, вечером 13 сентября года около магазина в одном из сел Сосновского района подозреваемый встретил мужчину, который в августе только освободился из колонии, где сидел за убийство его друга.

Испытывая сильную неприязнь, подозреваемый избил мужчину, засунул его в багажник и вывез к берегу пруда, где продолжил избивать, после чего уехал. От полученной сочетанной травмы тела и головы потерпевший умер.

Подозреваемого в убийстве заключили под стражу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.