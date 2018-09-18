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На берегу пруда под Тамбовом рыбаки нашли мертвого мужчину
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На берегу пруда под Тамбовом рыбаки нашли мертвого мужчину 

АиФ + ещё 1 2 часа назад
Фото: АиФ
Утром 14 сентября рыбаки нашли на берегу пруда в Сосновском районе тело 44-летнего мужчины, сообщила пресс-служба СУ СКР по Тамбовской области.
Поскольку смерть мужчины была насильственной, правоохранители задержали 30-летнего подозреваемого. По их версии, вечером 13 сентября года около магазина в одном из сел Сосновского района подозреваемый встретил мужчину, который в августе только освободился из колонии, где сидел за убийство его друга.
Испытывая сильную неприязнь, подозреваемый избил мужчину, засунул его в багажник и вывез к берегу пруда, где продолжил избивать, после чего уехал. От полученной сочетанной травмы тела и головы потерпевший умер.
Подозреваемого в убийстве заключили под стражу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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