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Житель Чувашии убил жену и, поместив тело в чемодан, закопал его в лесу
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Житель Чувашии убил жену и, поместив тело в чемодан, закопал его в лесу 

РИА Новости + ещё 8 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 сен — РИА Новости. Уголовное дело возбудили в отношении ранее судимого жителя Чувашии, подозреваемого в убийстве жены, тело которой он закопал в лесу, предварительно поместив в чемодан, сообщило региональное СУСК РФ.
Уточняется, что о пропаже 37-летней женщины 9 сентября в правоохранительные органы заявил отец погибшей. Он сообщил, что дочь, будучи матерью двоих малолетних детей, с 8 сентября отсутствует дома и ее местонахождение неизвестно. По факту исчезновения женщины возбуждено уголовное дело по признакам убийства.
В ходе проверки следователи просмотрели записи камер видеонаблюдения, установленные во дворе дома, где проживала пропавшая, и установили, что мужчина, похожий на ее мужа, вечером 8 сентября выносит из подъезда большую сумку и укладывает ее в такси.
"В связи с этим мужа пропавшей доставили в отделение СК и допросили. Он признался в убийстве жены и указал место сокрытия ее тела. В ходе осмотра места происшествия из-под земли был извлечен чемодан, в котором находилось тело потерпевшей с признаками насильственной смерти, с имевшейся на шее веревкой", — говорится в сообщении СУ СК.
На сайте СК РФ размещено видео допроса подозреваемого, который признается в убийстве жены и поясняет, что после убийства поместил тело жены в чемодан и закопал его.
По данным регионального СУСК, мужчину задержали и предъявили обвинение в убийстве. Он заключен под стражу.
В СК добавили, что подозреваемый ранее судим за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, приговорен к 14 годам лишения свободы и освободился в 2011 году.
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