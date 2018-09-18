СК возбудил дело по факту убийства иностранца в машине на Горьковском шоссе в Подмосковье

Следствие возбудило уголовное дело по факту убийства иностранца в Павлово-Посадском районе. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета (СК) по Московской области. «Следственным отделом по городу Павловский Посад возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). В настоящее время проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц причастных к убийству», — сказали в ведомстве. Уточняется, что 17 сентября 2018 г. очевидец сообщил в правоохранительные органы о том, что на участке Горьковского шоссе около поворота на Электрогорск на обочине дороги в машине находятся два иностранца, один из которых в крови. В ходе осмотра места происшествия обнаружено тело 30-летнего мужчины с ножевым ранением шеи. Также в машине находился его 32-летний соотечественник.