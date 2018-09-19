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Тренер ЦСКА назвал преимущество «Виктории» перед «Реалом»
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Тренер ЦСКА назвал преимущество «Виктории» перед «Реалом» 

Газета.Ru + ещё 40 19 сентября 2018
Фото: Газета.Ru
Тренер московского ЦСКА Александр Ермакович считает чешскую «Викторию Пльзень» серьезным соперником в гостевом матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов, передают "Известия".
"В нашей группе есть "Реал" и «Рома», но «Викторию» ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов. Это очень серьезная команда, которая имеет солидный опыт выступлений в еврокубках", — рассказал Ермакович.
При этом специалист отметил, что чешский клуб обладает преимуществом даже перед таким грандом как мадридский «Реал».
"В отличие от остальных трех команд нашей группы, «Виктория» — достаточно сыгранный коллектив", — заявил Ермакович.
Напомним, матч между ЦСКА и «Викторией» состоится 19 сентября в 22:00.
Ранее экс-игрок ЦСКА отметил, что травмы футболистов могут сказаться в матче против чехов.
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