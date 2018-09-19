Тренер ЦСКА назвал преимущество «Виктории» перед «Реалом»

Тренер московского ЦСКА Александр Ермакович считает чешскую «Викторию Пльзень » серьезным соперником в гостевом матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов, передают "Известия"

"В нашей группе есть "Реал" и «Рома», но «Викторию» ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов. Это очень серьезная команда, которая имеет солидный опыт выступлений в еврокубках", — рассказал Ермакович.

При этом специалист отметил, что чешский клуб обладает преимуществом даже перед таким грандом как мадридский «Реал».

"В отличие от остальных трех команд нашей группы, «Виктория» — достаточно сыгранный коллектив", — заявил Ермакович.

Напомним, матч между ЦСКА и «Викторией» состоится 19 сентября в 22:00.

Ранее экс-игрок ЦСКА отметил, что травмы футболистов могут сказаться в матче против чехов.