Хабаровчанина заподозрили в жестоком убийстве знакомого

Правоохранительные органы Хабаровского края задержали 28-летнего мужчину. Его подозревают в жестоком убийстве соседа по квартире. Об этом сообщил сайт Следственного комитета по региону.

12 сентября текущего года на дороге около поселка Сита был обнаружен труп мужчины. На теле было много травм. По этому факту оперативники возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Сотрудники полиции быстро вычислили подозреваемого. Им оказался сосед пострадавшего.

В ходе допросов злоумышленник дал признательные показания. Он сообщил, что в ходе ссоры из-за кастрюли на кухне, мужчина задушил погибшего веревкой, а после избавился от трупа, выкинул его около вышеуказанного населенного пункта и скрылся с места происшествия.

Следователи продолжают расследование этого дела.