В Астрахани директор школы получил срок из-за упавших на ребенка ворот

Суд установил, что 10 июля прошлого года дети играли в футбол на спортивной площадке в селе Джанай.

"В результате того, что директор школы длительное время не принимала мер к приведению ворот на площадке в состояние, соответствующее требованиям безопасности, во время игры на одного из детей упали незакрепленные в грунте металлические футбольные ворота", — сообщает следствие. Восьмилетний ребенок получил тяжкий вред здоровью.

Приговором суда директору школы назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в образовательных учреждениях на срок два года. Приговор в законную силу не вступил.