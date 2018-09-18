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В Астрахани директор школы получил срок из-за упавших на ребенка ворот
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В Астрахани директор школы получил срок из-за упавших на ребенка ворот 

РИА Новости + ещё 1 47 минут назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 сен — РИА Новости. Красноярский районный суд Астраханской области приговорил к двум годам лишения свободы условно директора местной школы после того, как на ребенка упали футбольные ворота, сообщает СУСК России по региону.
Суд установил, что 10 июля прошлого года дети играли в футбол на спортивной площадке в селе Джанай.
"В результате того, что директор школы длительное время не принимала мер к приведению ворот на площадке в состояние, соответствующее требованиям безопасности, во время игры на одного из детей упали незакрепленные в грунте металлические футбольные ворота", — сообщает следствие. Восьмилетний ребенок получил тяжкий вред здоровью.
Приговором суда директору школы назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в образовательных учреждениях на срок два года. Приговор в законную силу не вступил.
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