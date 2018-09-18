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В Кирове на пожаре в квартире погибли два человека: мужчины задохнулись продуктами горения
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В Кирове на пожаре в квартире погибли два человека: мужчины задохнулись продуктами горения 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
В Кирове в ночь на 18 сентября произошел пожар в квартире на улице Сурикова.
Спасатели обнаружили на месте ЧП двух погибших, сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.
По предварительным данным, к пожару привела неосторожность при курении одного из мужчин. В настоящее время известно, что хозяин квартиры, 1935 года рождения и его гость, 1981 года задохнулись продуктами горения.
На место происшествия выезжало шесть пожарных расчетов. В результате пожара в квартире обгорел диван и постельные принадлежности, а также закоптились стены, потолок и имущество.
Фото — bruansknews.ru
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