В Подмосковье 18-летний парень зарезал мужчину 

17 сентября полицейские обнаружили труп мужчины с двумя ножевыми ранениями брюшной полости в собственной квартире в одном из домов в микрорайоне Восточный поселка Тучково, об этом сообщает издание «Соловей. Инфо».
По подозрению в совершении преступления в отдел МВД доставлен 18-летний местный житель, проживающий в одной из квартир дома 19, микрорайона Восточный. Как установили полицейские, преступление возникло в результате ссоры.
17 сентября следственный отдел ГСУ СК РФ по Подмосковью возбудил уголовное дело по статье 111 УК РФ.