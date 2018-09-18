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В Подмосковье 18-летний парень зарезал мужчину
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В Подмосковье 18-летний парень зарезал мужчину 

Вести Подмосковья 13 минут назад
17 сентября полицейские обнаружили труп мужчины с двумя ножевыми ранениями брюшной полости в собственной квартире в одном из домов в микрорайоне Восточный поселка Тучково, об этом сообщает издание «Соловей. Инфо».
По подозрению в совершении преступления в отдел МВД доставлен 18-летний местный житель, проживающий в одной из квартир дома 19, микрорайона Восточный. Как установили полицейские, преступление возникло в результате ссоры.
17 сентября следственный отдел ГСУ СК РФ по Подмосковью возбудил уголовное дело по статье 111 УК РФ.
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