Ещё
Серийного маньяка задержали в Ростове‐на‐Дону
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Серийного маньяка задержали в Ростове‐на‐Дону 

360tv.ru 31 минуту назад
Фото: 360tv.ru
Полицейские задержали в Ростове-на-Дону 25-летнего серийного маньяка из Амурской области. Об этом сообщил «Дни.ру».
Его подозревают в изнасиловании нескольких несовершеннолетних. Сначала мужчина напал на 16-летнюю девушку. После этого он приставал к 17-летней школьнице.
Через месяц мужчину задержали, сейчас он находится под стражей. Во время расследования выяснилось, что мужчина совершил еще два изнасилования. Также его подозревают в еще одной попытке совершить половой акт.
Его могут отправить в колонию на 15 лет.
360tv.ru: последние новости
В Москве из окна выпала беременная нетрезвая дочь бизнесмена Могутин объяснил решение покинуть Mash Губернатор Подмосковья предложил кандидатуры вице‐губернаторов и зампредов правительства
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Плакал и жаловался на боли: школьник умер на занятиях68
Украина порвала с РФ, коррупционеры заплатят пенсионерам и другие события дня54
Путин рассказал о принятом решении по Идлибу212
«*** вам, а не российских граждан»309
США отказались от обвинений РФ в новом отравлении28
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:37
США отказались от обвинений РФ в новом отравлении
США В мире
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
03:40
Встреча Путина и Эрдогана затянулась
В мире Политика
00:23
Путин рассказал о принятом решении по Идлибу
Политика Ближний Восток
01:28
Губернатор припугнул жителей «пучиной девяностых»
Политика
00:36
Расстрелян на шоссе: под Петербургом убит бизнесмен
Криминал Происшествия
00:20
«Плачущий» мост в Киеве вызвал недоумение
Украина В мире
00:38
Россию обвинили в отравлении брата Ким Чен Ына
В мире Конфликты
00:59
Украина прекращает действие договора с РФ по Азовскому морю
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение