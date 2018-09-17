Серийного маньяка задержали в Ростове‐на‐Дону

Полицейские задержали в Ростове-на-Дону 25-летнего серийного маньяка из Амурской области . Об этом сообщил «Дни.ру».

Его подозревают в изнасиловании нескольких несовершеннолетних. Сначала мужчина напал на 16-летнюю девушку. После этого он приставал к 17-летней школьнице.

Через месяц мужчину задержали, сейчас он находится под стражей. Во время расследования выяснилось, что мужчина совершил еще два изнасилования. Также его подозревают в еще одной попытке совершить половой акт.

Его могут отправить в колонию на 15 лет.