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Тело погибшего летом в Таиланде туриста из ЯНАО доставлено в Салехард
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Тело погибшего летом в Таиланде туриста из ЯНАО доставлено в Салехард 

РИА Новости 26 минут назад
Фото: РИА Новости
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 сен — РИА Новости. Тело жителя Ямало-Ненецкого автономного округа, погибшего летом в Таиланде, доставлено в Салехард, сообщили РИА Новости в понедельник в региональном следственном управлении СК РФ.
В начале августа заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Владимир Пронин рассказал РИА Новости о найденном полицией в лесу в провинции Удон Тхани на северо-востоке Таиланда теле погибшего россиянина. Им оказался уроженец Салехарда Владимир Фирсов, его опознали дочь и сын, живущие в другом регионе. Местные правоохранители выдвигали версию о самоубийстве.
"Тело доставлено (в Салехард)", — отметил представитель следственного управления, уточнив, что родственники погибшего находятся в Тюмени.
Ранее в прокуратуре ЯНАО сообщали, что следователи возбудили по данному факту дело по статье УК РФ «Убийство», однако надзорный орган отменил это решение в связи с тем, что в ходе процессуальной проверки не удалось подтвердить криминальный характер смерти мужчины. Выводы следствия о совершении в отношении российского туриста преступления в прокуратуре назвали «необоснованными».
В окружном СУСК подтвердили РИА Новости, что проводить следственные действия пока не могут, однако решение прокурора в ведомстве готовы обжаловать.
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