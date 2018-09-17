Тело погибшего летом в Таиланде туриста из ЯНАО доставлено в Салехард

Бангкоке В начале августа заведующий консульским отделом посольства РФ Владимир Пронин рассказал РИА Новости о найденном полицией в лесу в провинции Удон Тхани на северо-востоке Таиланда теле погибшего россиянина. Им оказался уроженец Салехарда Владимир Фирсов , его опознали дочь и сын, живущие в другом регионе. Местные правоохранители выдвигали версию о самоубийстве.

"Тело доставлено (в Салехард)", — отметил представитель следственного управления, уточнив, что родственники погибшего находятся в Тюмени.

Ранее в прокуратуре ЯНАО сообщали, что следователи возбудили по данному факту дело по статье УК РФ «Убийство», однако надзорный орган отменил это решение в связи с тем, что в ходе процессуальной проверки не удалось подтвердить криминальный характер смерти мужчины. Выводы следствия о совершении в отношении российского туриста преступления в прокуратуре назвали «необоснованными».

В окружном СУСК подтвердили РИА Новости, что проводить следственные действия пока не могут, однако решение прокурора в ведомстве готовы обжаловать.