Белгородских врачей подозревают в причинении смерти восьмилетнему мальчику 

После гибели восьмилетнего ребенка в больнице Белгорода следователи возбудили уголовное дело, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.
По версии следствия, 6 сентября этого года в детской областной клинической больнице умер восьмилетний мальчик, переведенный туда из инфекционной больницы.
У мальчика значился посмертный диагноз «синдром Лайелла, ДВС синдром». Мать ребенка утверждает, что мальчик умер из-за некачественного лечения в инфекционной клинической больнице им. Павловского, неверно установленного диагноза и лечения препаратами, противопоказанными к применению при синдроме Лайелла.
Сейчас следователи изучают личное дело погибшего и проводят судебные экспертизы.