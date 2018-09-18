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Белгородских врачей подозревают в причинении смерти восьмилетнему мальчику
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Белгородских врачей подозревают в причинении смерти восьмилетнему мальчику 

АиФ + ещё 1 26 минут назад
Фото: АиФ
После гибели восьмилетнего ребенка в больнице Белгорода следователи возбудили уголовное дело, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.
По версии следствия, 6 сентября этого года в детской областной клинической больнице умер восьмилетний мальчик, переведенный туда из инфекционной больницы.
У мальчика значился посмертный диагноз «синдром Лайелла, ДВС синдром». Мать ребенка утверждает, что мальчик умер из-за некачественного лечения в инфекционной клинической больнице им. Павловского, неверно установленного диагноза и лечения препаратами, противопоказанными к применению при синдроме Лайелла.
Сейчас следователи изучают личное дело погибшего и проводят судебные экспертизы.
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