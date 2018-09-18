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Легковушка протаранила остановку общественного транспорта в Армавире, есть пострадавшие
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Легковушка протаранила остановку общественного транспорта в Армавире, есть пострадавшие 

Новая Кубань + ещё 4 44 минуты назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 18 сентября — Новая Кубань. ДТП произошло 17 сентября.
Около 8 утра на одной из улиц города автомобиль «ВАЗ 21099» допустил наезд на остановочный комплекс.
По предварительным данным, водитель двигался на небезопасной скорости.
После совершения ДТП он скрылся с места происшествия.
В это время на остановке находились люди. Травмы получил 17-летний юноша. Он госпитализирован.
— Сотрудники Госавтоинспекции установили местонахождение автомобиля и водителя управлявшего им, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. — Уточнили в отделе по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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