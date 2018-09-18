Легковушка протаранила остановку общественного транспорта в Армавире, есть пострадавшие 

Краснодар. 18 сентября — Новая Кубань. ДТП произошло 17 сентября.
Около 8 утра на одной из улиц города автомобиль «ВАЗ 21099» допустил наезд на остановочный комплекс.
По предварительным данным, водитель двигался на небезопасной скорости.
После совершения ДТП он скрылся с места происшествия.
В это время на остановке находились люди. Травмы получил 17-летний юноша. Он госпитализирован.
— Сотрудники Госавтоинспекции установили местонахождение автомобиля и водителя управлявшего им, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. — Уточнили в отделе по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.