На Алтуфьевском шоссе случилось ДТП с участием мотоцикла и иномарки

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло на Атуфьевском шоссе — погиб водитель мотоцикла.

Об этом сообщил источник в ОБ ДПС ГИБДД по СВАО.

— В десятом часу вечера 41-летний мужчина, управляя «Тойотой Камри», ехал по Алтуфьевскому шоссе со стороны центра. Поворачивая налево на Илимскую улицу, он не пропустил встречного мотоциклиста на «Хонде VFR800». Произошло столкновение, при котором 35-летний мотоциклист погиб на месте, — уточнил источник.

Водитель автомобиля в ДТП не пострадал. (ск)