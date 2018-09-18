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На Алтуфьевском шоссе случилось ДТП с участием мотоцикла и иномарки
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На Алтуфьевском шоссе случилось ДТП с участием мотоцикла и иномарки 

Управа Алтуфьевского района + ещё 3 1 час назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло на Атуфьевском шоссе — погиб водитель мотоцикла.
Об этом сообщил источник в ОБ ДПС ГИБДД по СВАО.
— В десятом часу вечера 41-летний мужчина, управляя «Тойотой Камри», ехал по Алтуфьевскому шоссе со стороны центра. Поворачивая налево на Илимскую улицу, он не пропустил встречного мотоциклиста на «Хонде VFR800». Произошло столкновение, при котором 35-летний мотоциклист погиб на месте, — уточнил источник.
Водитель автомобиля в ДТП не пострадал. (ск)
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