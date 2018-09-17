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Житель Башкирии зарезал своего родственника
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Житель Башкирии зарезал своего родственника 

ProComp.info 1 час назад
Иглинский район, 13 сентября — РАН24. Житель 30-лет, проживающий в селе Красный Восход, подозревается в убийстве своего родственника.
Нашему сайту «РАН24» стало известно, что в вечернее время 12 сентября подозреваемый вместе со своим родственником распивал алкоголь. Во время посиделок у них возникла ссора, один из которых не совладал с нервами и ударил пару раз ножом. Ранения были тяжелые, мужчина скончался до прибытия медицинской помощи.
По факту убийства проводится экспертиза и устанавливаются все моменты происшествия. Подозреваемый в убийстве находится под стражей, заведено уголовное дело.
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