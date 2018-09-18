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Медики: на месте ДТП с двумя пассажирскими автобусами скончался ещё один человек
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Медики: на месте ДТП с двумя пассажирскими автобусами скончался ещё один человек 

Вести Воронеж + ещё 1 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
В ДТП с двумя пассажирскими автобусами на трассе М-4 «Дон», по данным на 22:40, погиб ещё один человек. Таким образом, число жертв страшной аварии выросло до четырёх. Об этом корреспонденту «Вести Воронеж» сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения во вторник, 18 сентября.
Число пострадавших осталось неизменным. Травмы различной степени тяжести получили 19 человек. При этом шестеро из них попали в больницу в тяжёлом состоянии.
Авария с участием двух пассажирских автобусов направлений «Москва –Черкесск» и «Москва — Пятигорск» случилась на 525 км трассы М-4 «Дон» в Новоусманском районе около 22:30 вторника, 18 сентября. Предположительно, один из автобусов остановился на обочине из-за неполадок — водитель почувствовал запах гари. Другой автобус влетел в него на большой скорости через пять минут.
На месте аварии продолжают работать оперативные и медицинские службы. Пострадавших доставили в ОКБ №1, БСМП №10, БСМП №1. Для родственников запустили «горячую линию» — 8 (473) 269-81-69.
Правоохранители уточняют причины и обстоятельства ДТП.
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