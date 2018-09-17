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Подробности задержания грабителя, напавшего с ножом на двух женщин в магазине Самары
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Подробности задержания грабителя, напавшего с ножом на двух женщин в магазине Самары 

ТРК Губерния + ещё 1 37 минут назад
Фото: progorodsamara.ru
Полицейские задержали подозреваемого в резонансном преступлении. Нападение произошло неделю назад. Жестокое видео с камер наблюдения посмотрели сотни тысяч пользователей социальных сетей. Как удалось задержать злоумышленника — в нашем материале.
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