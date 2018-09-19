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В центре Рязани столкнулись две «Калины»
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В центре Рязани столкнулись две «Калины» 

62info.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: МедиаРязань
У одного автомобиля разбита передняя часть, другой — перевернулся.
По словам водителя перевернувшейся «Лады», никто серьёзно не пострадал — сказала пассажирка перевернувшейся.
Движение не затруднено,
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