В центре Рязани столкнулись две «Калины»

У одного автомобиля разбита передняя часть, другой — перевернулся.

По словам водителя перевернувшейся «Лады», никто серьёзно не пострадал — сказала пассажирка перевернувшейся.

Движение не затруднено,