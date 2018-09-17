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Россия нарастила экспорт нефти в Китай на треть
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Россия нарастила экспорт нефти в Китай на треть 

Российская Газета + ещё 3 3 часа назад
Поставки российской нефти в Китай за январь-август этого года выросли на 30,4 процента, угля — на 8,6 процента, электроэнергии — на 12,5 процента. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Козак на заседании межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству вместе с китайским коллегой Ханем Чжэном.
До заседания комиссии состоялась рабочая встреча Ханя Чжэна с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером, где обсуждалось сотрудничество в газовой сфере. Учитывая, что собственная добыча в Китае не успевает за ростом потребления, увеличивается спрос на импортный газ, который будет удовлетворяться в том числе поставками с Дальнего Востока России, согласились стороны на встрече.
"Как вы знаете, с компанией CNPC уже подписано соглашение об основных условиях поставок российского газа по «западному маршруту». Объем — 30 миллиардов кубометров газа в год, срок — 30 лет. То есть все этапы пройдены, остался последний вопрос — это цена", — сообщил журналистам по итогам встречи Миллер.
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