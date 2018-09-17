Россия нарастила экспорт нефти в Китай на треть

Поставки российской нефти в Китай за январь-август этого года выросли на 30,4 процента, угля — на 8,6 процента, электроэнергии — на 12,5 процента. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Козак на заседании межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству вместе с китайским коллегой Ханем Чжэном.

До заседания комиссии состоялась рабочая встреча Ханя Чжэна с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером , где обсуждалось сотрудничество в газовой сфере. Учитывая, что собственная добыча в Китае не успевает за ростом потребления, увеличивается спрос на импортный газ, который будет удовлетворяться в том числе поставками с Дальнего Востока России, согласились стороны на встрече.

"Как вы знаете, с компанией CNPC уже подписано соглашение об основных условиях поставок российского газа по «западному маршруту». Объем — 30 миллиардов кубометров газа в год, срок — 30 лет. То есть все этапы пройдены, остался последний вопрос — это цена", — сообщил журналистам по итогам встречи Миллер.