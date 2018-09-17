Международное следствие напомнило о долгом молчании Минобороны по «Боингу»

Международная следственная группа (JIT) «тщательно изучит» материалы о крушении малазийского «Боинга», представленные Министерством обороны России 17 сентября. JIT отметила, что с 2014 года направляла Москве запросы, которые оставались без ответа. Об этом говорится в заявлении следственной группы.

JIT объявила, что приняла к сведению озвученную российскими властями информацию. Следственная группа подчеркнула, что всегда внимательно анализировала данные, поступающие с российской стороны.

При этом в JIT отметили, что еще в 2014 году запросили у Москву информацию по авиакатастрофе. Запросы направлялись и в 2016, и в 2017 года, а в мае 2018 года JIT обратилась к российским властям с просьбой предоставить данные о номерах, обнаруженных на обломках ракеты. Москва оставляла запросы без ответа, заметили в JIT.

Следователи добавили, что данные, которые российское Минобороны обнародовало ранее, частично были неточными, например, информация о присутствии истребителя в районе катастрофы.

17 сентября Минобороны России заявило, что ракета, сбившая «Боинг» Малазийский авиалиний под Донецком 17 июля 2014 года, была изготовлена в 1986 году на Долгопрудненском предприятии в Подмосковье. По обломкам снаряда, найденным на месте катастрофы, удалось определить ее бортовой номер — 886847349. В том же 1986 году ракету отправили в воинскую часть Прикарпатского военного округа на территории Украинской ССР. После распада Советского Союза ракета осталась на вооружении у Украины. В 2014 году она принадлежала воинской части в городе Стрый Львовской области.

24 мая Международная следственная группа, в которую входят специалисты из Нидерландов, Бельгии, Украины, Австралии и Малайзии, заявили, что зенитно-ракетный комплекс «Бук», из которого был сбит «Боинг», попал на Донбасс с территории России.