Индия рассматривает повышение импортных пошлин на сталь для поддержки рупии

Москва , 19 сентября — «Вести. Экономика». Министерство сталелитейной промышленности Индии предложило увеличить эффективную импортную пошлину на некоторые виды металлопродукции до 15%.

Фото: Pixabay

Министерство сталелитейной промышленности Индии предлагает повысить эффективную ставку таможенной пошлины с 5-12,5% до 15%. Как сообщает Reuters со ссылкой на два источника и правительственные документы, с которыми смогло ознакомиться агентство, Нью-Дели таким образом намерена поддержать курс рупии.

По данным агентства, эта инициатива лишь часть обширного государственного плана по сокращению «ненужного» импорта для прекращения оттока долларов, и так отправивших рупию на рекордные минимумы. План должен обсуждаться в правительстве 19 сентября.

"Более широкое обоснование — укрепление торгового баланса, но мы также будем стремиться продвигать политику «Сделано в Индии», поощряя отечественное производство", — пояснил источник агентства в преддверии принятия возможного решения. Он уточнил, что еще не ясно, утвердят ли инициативу по пошлинам.

Между тем, новости о возможном решении хватило для того, чтобы поддержать рост акций индийских металлургических компаний. Бумаги JSW Steel Ltd выросли на 3,3%, Tata Steel Ltd и Jindal Steel и Power Ltd прибавили более чем по 2%. Крупнейший государственный сталелитейный концерн Индии SAIL также подорожал больше чем на 2%.

Ранее индийское правительство уже озвучило ряд шагов, направленных на поддержание национальной валюты. Однако 18 сентября рупия подешевела до минимума в 72,99 за доллар, став худшим игроком на азиатском рынке. За год она потеряла уже 13%.

Не только сталь Кроме того, Нью-Дели хочет повысить импортные пошлины на некоторые сельскохозяйственные товары. Однако власти страны опасаются, что подобные меры повлекут за собой санкции в рамках ВТО

Также в списке обсуждаемых товаров — золото и элитные электронные изделия. Причем Индия является вторым крупнейшим покупателем драгоценного металла в мире: только в августе ее импорт вырос на 90%, достигнув в денежном эквиваленте $3,46 млрд

Но тут может последовать наказание от другой глобальной организации — Всемирного золотого совета. Совет уже вынес предупреждение по поводу 10%-х тарифов на ввоз металла.