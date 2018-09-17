СК: в Бугуруслане женщина после побоев зарезала сожителя-обидчика

Бугуруслане расследуется уголовное дело возбужденное по факту убийства 54-летнего местного жителя.

Тело убитого было обнаружено 14 сентября в квартире дома по улице Лесопарковая. По версии следствия, мужчина вместе со своей сожительницей выпивали. В какой-то момент бугурусланец начал избивать и оскорблять свою 51-летнюю возлюбленную. Женщина в ответ схватила кухонный нож и один раз ударила обидчика в грудную клетку. О произошедшем она рассказала соседке, которая вызвала полицию и «скорую».