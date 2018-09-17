Ещё
СК: в Бугуруслане женщина после побоев зарезала сожителя-обидчика
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СК: в Бугуруслане женщина после побоев зарезала сожителя-обидчика 

АиФ-Оренбург 2 часа назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Бугуруслане расследуется уголовное дело возбужденное по факту убийства 54-летнего местного жителя.
Тело убитого было обнаружено 14 сентября в квартире дома по улице Лесопарковая. По версии следствия, мужчина вместе со своей сожительницей выпивали. В какой-то момент бугурусланец начал избивать и оскорблять свою 51-летнюю возлюбленную. Женщина в ответ схватила кухонный нож и один раз ударила обидчика в грудную клетку. О произошедшем она рассказала соседке, которая вызвала полицию и «скорую».
Подозреваемая задержана. Обстоятельства происшествия, включая мотивы преступления, устанавливаются. Расследование продолжается, сообщает СУ СК региона.
АиФ-Оренбург: последние новости
С 18 по 21 сентября в Оренбурге пройдут масштабные испытания тепловых сетей Семеро оренбуржцев должны владельцам Hennessy 96 млн. рублей Новосергиевский район остался с прежним главой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Запад резко отреагировал на доклад России по MH17227
Украина прекращает действие договора с РФ по Азовскому морю76
«*** вам, а не российских граждан»52
Минобороны заявило о фальсификации видео по MH1724
Николай Носков госпитализирован10
Видео
00:20
«Плачущий» мост в Киеве вызвал недоумение
Украина В мире
00:59
Украина прекращает действие договора с РФ по Азовскому морю
В мире Украина
00:38
Сочи уходит под воду
Происшествия Погода
01:20
«*** вам, а не российских граждан»
Общество
03:24
Запад резко отреагировал на доклад России по MH17
В мире
04:55
Минобороны заявило о фальсификации видео по MH17
Армия
00:45
Николай Носков госпитализирован
Шоу-бизнес
00:42
«Было бы глупо, если бы я называл его на „вы“
Общество Политика
06:32
Киев отреагировал на обвинения РФ по MH17
В мире Украина
37:27
Минобороны обосновало вину Украины в уничтожении MH17
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение