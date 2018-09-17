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Житель Орловской области убил мужчину косой
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Житель Орловской области убил мужчину косой 

АиФ 38 минут назад
Фото: АиФ
В воскресенье, 16 сентября, в частном доме в Мценске нашли тело 33-летнего убитого мужчины. Правоохранители возбудили уголовное дело и задержали по подозрению в убийстве 23-летнего парня.
Ранее судимый молодой человек признался в содеянном и рассказал, как всё случилось. По его словам, они с убитым оба были подшофе и поссорились. Во время выяснения отношений парень взял косу и несколько раз ударил оппонента. От полученных ранений 33-летний мужчина умер на месте происшествия. Теперь за убийство злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.
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